Nevşehir'de Öğrenci Servisine Çarpan Sürücü Kaçtı

Nevşehir'de bir araç sürücüsü, park halindeki öğrenci servisine çarptıktan sonra kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de bir araç sürücüsü, park halindeki öğrenci servisine kaçıp zarar verdikten sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz pazar günü Cevher Dudayev Mahallesinde meydana gelen olayda, bir sürücü park halindeki S.A.'ya ait öğrenci servisine çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Meydana gelen olayda güvenlik kamerasına yansıdı. - NEVŞEHİR