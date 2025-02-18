Zelenskiy'nin neden reddettiği anlaşıldı! Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istemiş

Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istiyor
Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
İstanbul'da büyük yangın! Saatler sonra kontrol altına alındı

İstanbul'da büyük yangın! Saatler sonra kontrol altına alındı
Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar

Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Özgürlüklerine böyle kavuştular

Nevşehir'de Nişanlısını Vurarak Öldüren Kişi İntihar Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısına pompalı tüfekle ateş ederek öldüren M.B., daha sonra aynı silahla intihar etti. Olay, ERAS Sitesi'nde yaşandı. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlara müdahale etti.

Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla intihar etti.

Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki ERAS Sitesi'nde bir binada yaşanan olayda, yaklaşık dört ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın (21) ikametine gelen M.B. (26), yanındaki pompalı tüfekle ateş ederek Akdoğan'ı öldürdü.

M.B. daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Akdoğan ve M.B'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bina girişinde beklerken sinir krizi geçiren Akdoğan'ın yakınlarına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
img

Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
img

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
img

"Ulan senin hav havına da sülalene de..."
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil

Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor

Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.