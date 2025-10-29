Haberler

Nevşehir'de 'Nefes' Köpeği Cumhuriyet Bayramı Etkinliğinde Gösteri Yaptı

Güncelleme:
Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin eğitimli köpeği 'Nefes', çeşitli yeteneklerini sergileyerek büyük ilgi topladı.

NEVŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM) eğitimli köpeği 'Nefes'in yaptığı gösteri, ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde düzenlenen törene; Vali Ali Fidan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, JAKEM köpeği 'Nefes'in uzman Çavuş İbrahim Uz eşliğinde yaptığı gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 'Nefes', ileri itaat çalışması, eğitmeni ile kalp masajı, ölü taklidi, mekik ve şınav çalışması sergiledi.

