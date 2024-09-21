Nevşehir'de Motosiklet ve Otomobil Kazası: İki Yaralı
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı. İki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İ.Ö. idaresindeki 50 NB 033 plakalı motosiklet, Saatçi Hoca Caddesi'nde E.T. yönetimindeki 68 ABV 149 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile beraberindeki S.N.Y, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????