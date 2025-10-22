Haberler

Nevşehir'de Motosiklet Sürücüsüne 18 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Nevşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 18 bin 872 lira para cezası kesildi. Sürücü, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı adli işlem de görmüş durumda.

Nevşehir'de, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücüye 18 bin 872 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çardak köyünde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Kimliğini tespit ettikleri motosikletin sürücüsü O.K.O'yu yakalayan ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescilli aracı plakasız kullanmak", "akrobatik hareketlerde bulunmak", "kask takmamak" maddelerinden toplamda 18 bin 872 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
500
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

