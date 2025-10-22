Nevşehir'de Motosiklet Sürücüsüne 18 Bin Lira Ceza

Nevşehir'de, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücüye 18 bin 872 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çardak köyünde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Kimliğini tespit ettikleri motosikletin sürücüsü O.K.O'yu yakalayan ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescilli aracı plakasız kullanmak", "akrobatik hareketlerde bulunmak", "kask takmamak" maddelerinden toplamda 18 bin 872 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"suçundan adli işlem yapıldı.