Nevşehir'de Motosiklet Sürücüsü Kazada Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Motosiklet Sürücüsü Kazada Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü A.Ç., kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ürgüp karayolu Kavak mevkisinde C.K. idaresindeki 50 ABG 552 plakalı minibüsün çarpması sonucu, A.Ç. idaresindeki motosiklet orta refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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