Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'de meydana gelen kazada, minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Çivi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

NEVŞEHİR'de minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kavak beldesi Ürgüp yolu üzerinde meydana geldi. Cengiz K. (44) yönetimindeki 50 ABG 522 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen Ali Çivi (29) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ali Çivi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çivi'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü Cengiz K. ise polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs ile çarpışan motosikletin savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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