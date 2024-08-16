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Nevşehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

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Nevşehir'de meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2'si Rus turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si Rus turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Avanos ilçesinde meydana geldi. Yaşar Alp S. yönetimindeki 38 YS 786 plakalı otomobil ile Islambul Daudova yönetimindeki 0788 AB 05 Rusya plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsü Islambul Daudova ile eşi Aimisat Daudova ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rus Turist Motosiklet İnceleme Nevşehir turist Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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