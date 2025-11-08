Nevşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
Nevşehir'de park halindeki motosikletin çalınması anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay 4 şüpheli tarafından gerçekleştirildi, polis yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Camicedit Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan Mehmet Başbuğ, 50 NK 322 plakalı motosikletini park ettiği yerde bulamayınca polise ihbarda bulundu.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığın 4 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, 4 kişinin motosikleti iterek götürmesi yer aldı.
Öte yandan, zanlıların yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel