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Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de bisikletle gezinti yaparken motosikletin çarptığı anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Nevşehir'de bisikletle gezinti yaparken motosikletin çarptığı anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesinde bisikletle seyir halinde olan anne N.K, ile oğlu E.K'ya, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada M.E. idaresindeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

E.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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