Nevşehir'de minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kazayı güvenlik kamerası kaydetti
Nevşehir'in Sulusaray beldesinde seyir halinde olan bir minibüs, manevra yapan Fikriye Gözübüyük'ün kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Gözübüyük, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Nevşehir'de minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kazayı güvenlik kamerası kaydetti.
Sulusaray beldesinde Nevşehir-Sulusaray kara yolunda seyreden bir minibüs, önünde giden ve Şehit Mehmet Korkmaz Sokak istikametine manevra yapan Fikriye Gözübüyük'ün kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan Gözübüyük, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.