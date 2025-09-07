Nevşehir'de Minibüs Çarpışması: Bir Ölü, İki Yaralı
Nevşehir'de, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir yolcu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de otomobil ile çarpışan minibüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar köyü yakınlarında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 62 yaşındaki R.T. yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel