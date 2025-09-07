Haberler

Nevşehir'de Minibüs Çarpışması: Bir Ölü, İki Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir yolcu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de otomobil ile çarpışan minibüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar köyü yakınlarında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 62 yaşındaki R.T. yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'in Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı tek kelimelik not gündem oldu

Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı not gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.