Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ağustosta yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Nevşehir'de Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'ndaki İtfaiye Kavşağı'nda dönüş yapmaya çalışan otomobile aynı güzergahtaki bir motosikletin çarpması ve tali yoldan Göktürk Caddesi'ne kontrolsüz giren otomobile seyir halindeki başka bir otomobilin çarpması görüntülere yansıdı.

Trafik Başkanlığı görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.