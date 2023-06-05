Nevşehir'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası mayıs ayında metrekareye 53.4 kilogram yağış düştü. Yapılan yağış ölçümlerine göre, Nevşehir il genelinde uzun yıllar yağış ortalaması verilere göre metrekareye düşen sağanak yağış 57 kilogram olarak ölçüldü.

Nevşehir'de mayıs ayında metrekareye 53 kilogram yağış düştü

NEVŞEHİR Nevşehir'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası mayıs ayında metrekareye 53.4 kilogram yağış düştü.

Edinilen bilgiye göre, Mayıs ayında Nevşehir genelinde metre kareye 53.4 kilogram yağış düşerken uzun yıllar ortalamasına da yaklaşıldı. Yapılan yağış ölçümlerine göre, Nevşehir il genelinde uzun yıllar yağış ortalaması verilere göre metrekareye düşen sağanak yağış 57 kilogram olarak ölçüldü. Nevşehir genelinde ki mayıs ayı, aylık yağış ölçüm ortalama oranlarına bakıldığında ise en çok yağış 1998 yılında oldu. 1998 yılı mayıs ayında metrekareye 148.8 kilogram yağış düşerken, 2021 yılı mayıs ayında ise metrekareye 8.6 kilogram yağış düştü. Nevşehir'de yılın ilk 5 ayında ise metrekareye toplam 282 kilogram yağış düştü.

Nevşehir Meteoroloji Müdürü Ertuğrul Tükenmez, "Nevşehir'de beklenen bugünkü hava durumuna baktığımızda, gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz bulunuyor. Gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcak 19 derece. Önümüzde ki günlere baktığımızda ise salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı, çarşamba ve perşembe günleri için parçalı bulutlu geçmesini bekliyoruz. Ayrıca cuma ve cumartesi günlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz devam ediyor. Sıcaklıklara baktığımızda 4-5 derece yüksek sıcaklık beklenmekle birlikte 26 dereceyi bulmayı bekliyoruz. Mayıs ayında ölçtüğümüz yağış miktarımızda ortalamaya baktığımızda 57 kg'lık ortalamayı tutturmuş bulunmaktayız" dedi.