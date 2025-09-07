Haberler

Nevşehir'de Mandırada İş Kazası: İşçi Yem Karma Makinesine Sıkıştı

Nevşehir'de Mandırada İş Kazası: İşçi Yem Karma Makinesine Sıkıştı
Güncelleme:
Nevşehir'de bir mandırada yem karma makinesine düşen işçi Uğur K., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Küme Evleri mevkiinde bulunan bir mandırada meydana geldi. Mandırada çalışan Uğur K., hayvanları yemlemek için yemleri karıştırmaya başladı. Dengesini kaybeden Uğur K., yem karma makinesine düşerek iki helezonun arasında sıkıştı.

İşçinin yardım çığlıkları üzerine mandıra işletmecileri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki helezon arasında sıkışan Uğur K., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
