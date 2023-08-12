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Nevşehir'de Kuvvetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir ve genelinde çok kuvvetli sıcak hava dalgası bekleniyor. Vatandaşlar, özellikle 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazar gününden itibaren Nevşehir ve genelinde çok kuvvetli sıcak hava dalgasının geleceği belirtildi.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları, Pazar gününden itibaren artarak devam edecek. Yapılan yazılı açıklamada; "Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak devam etmesi beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saati olan 11 ile 16 saatleri arasında daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Ayrıca, kuvvetli sıcak hava dalgasına karşı vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. - NEVŞEHİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir Türkiye Güncel Haberler

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