Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatı Uçtu, Ağaç Dalları Kırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu ve ağaç dalları kırıldı. Rüzgarın etkisiyle çevreye savrulan çatı parçaları bazı araçlarda hasara yol açtı. Ayrıca, fırtına sebebiyle elektrik kesintisi yaşanan semtler oldu.

Nevşehir'de etkili olan kuvvetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, ağaç dalları kırıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini fırtınaya bıraktı.

Yükseklerde etkisini artıran rüzgar nedeniyle Esentepe Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan parçaların çevreye savrulmasıyla park halindeki bazı araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Azimli Sokak'ta da rüzgarın kuvvetiyle bazı ağaçların dalları kırıldı.

Fırtına sebebiyle bazı semtlerde de elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Fırtına Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title