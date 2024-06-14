Nevşehir'de Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatı Uçtu, Ağaç Dalları Kırıldı

Nevşehir'de etkili olan kuvvetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, ağaç dalları kırıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini fırtınaya bıraktı.

Yükseklerde etkisini artıran rüzgar nedeniyle Esentepe Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan parçaların çevreye savrulmasıyla park halindeki bazı araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Azimli Sokak'ta da rüzgarın kuvvetiyle bazı ağaçların dalları kırıldı.

Fırtına sebebiyle bazı semtlerde de elektrik kesintisi yaşandı.