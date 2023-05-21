Nevşehir'de köprüden düşen aracın sürücüsü yaralandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak üzerindeki köprüden düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Abdullah K. idaresindeki 50 AU 567 plakalı hafif ticari araç, Orta Mahalle'deki Kızılırmak üzerindeki köprüden bariyerlere çarptıktan sonra toprak zemine düştü.

Araçtan kendi imkanıyla çıkan sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Abdullah K, Avanos İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.