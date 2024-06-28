Nevşehir'de Konut Dolandırıcılığı Operasyonu

Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları hak sahiplerine teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye satarak 57 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen anne ve oğlu Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki bir inşaat firmasıyla ilgili şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Polis, firma sahibi A.K.İ. ve şirket ortağı annesi Y.İ'nin Fethiye'de olduklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu Nevşehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bu sırada mağdur olduğunu iddia eden bazı kişiler adliye önüne geldi.

Emel Çalışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaat firmasından muhtelif yerlerde konut aldıklarını söyledi.

Oyalandıklarını fark ettiklerinde savcılığa şikayette bulunduklarını belirten Çalışır, "Üç ev aldık. Hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik." dedi.

Şüphelilerin kentteki muhtelif yerlerde konut inşaatına başladıkları, inşaat halindeki daireleri birden fazla kişiye satarak 57 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları, satışını yaptıkları daireleri hak sahiplerine teslim etmedikleri ve kiralık otomobille gittikleri Fethiye'den deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için girişimde bulundukları öne sürüldü.