Nevşehir'de Konut Dolandırıcılığı Davası Başladı

Nevşehir'de Konut Dolandırıcılığı Davası Başladı
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Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları teslim etmeyen ve bazı daireleri birden fazla kişiye satan üç sanığın yargılanmasına başlandı. Mağdurlar, sanıklardan şikayetçi olduklarını bildirdi. Sanıklar, aldıkları paranın bir kısmını kabul ederken, mağdurlara iade yaptıklarını iddia etti. Duruşma, müştekilerin ifadeleriyle devam edecek.

Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddia edilen ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar A.K.İ. ve M.F.Y. ile tutuksuz yargılanan Y.İ, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında, para aldıklarını kabul ederek, bazı mağdurlara aldıkları paraların bir kısmını geri ödediklerini iddia etti.

Mağdurlar ise kandırıldıklarını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Duruşmaya yarın, dinlenmeyen müştekilerin ifadelerinin alınmasıyla devam edilecek.

Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Abdulkadir Ünal, sanıklar hakkında yaklaşık 900 yıla kadar hapis cezası istendiğini söyledi.

Dosyada 49 müşteki bulunduğunu anlatan Ünal, "49 müşteki için ayrı ayrı cezalandırma talep ediliyor. İlk duruşmada yaklaşık 10 müştekinin ifadesi alındı. Sanıklar, aldıkları paranın bir kısmını inkar ediyor ve geri iade ettiklerini iddia ediyorlar. Aldığı paraların bir kısmını da kabul ediyor. Türk adaletine olan inancımız tamdır. Duruşma bu hafta boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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