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Nevşehir'de Koltuğuna Yatarak Motosiklet Kullanan Sürücüye Ceza

Nevşehir'de Koltuğuna Yatarak Motosiklet Kullanan Sürücüye Ceza
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Nevşehir'de motosikletini koltuğunun üzerine yatarak kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan sürücüye 6 bin 300 lira ceza kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücünün ehliyeti de iptal edildi.

Nevşehir'de, koltuğunun üzerine yatarak motosiklet kullandığına dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye, 6 bin 300 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Nevşehir-Gülşehir kara yolunda, M.C'nin, 50 AET 804 plakalı motosikletini, diğer sürücülerin can güvenliğini de tehlikeye atarak kullandığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Kısa sürede yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 6 bin 300 lira idari ceza verildi.

Öte yandan motosiklet trafikten men edilirken, sürücünün ehliyeti de süresiz iptal edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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