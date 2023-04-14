Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 70 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık dört aydır süren teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelindeki 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Hassas burunlu narkotik köpeklerin desteğiyle yapılan aramalarda 2 kilo 698 gram esrar, 377 gram sentetik uyuşturucu, 318 gram kokain, 207 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu hap, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 hassas terazi ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.