Nevşehir'de balkondan düşerek ölen kadının eşi hakim karşısına çıktı

Nevşehir'de eşinin apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan koca, ilk duruşmada tahliye edildi.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanık M.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, evde eşi İpek Ö.'nün (35) yazdığı bir intihar mektubu bulduğunu, alkol aldığı sırada eve gelen eşiyle tartıştıktan sonra mektubu yakıp lavaboya attığını iddia etti.

Eşinin mutfaktan aldığı bıçakla odaya girdiğini, boynundaki kan izini görünce bıçağı almak istediğini, bu sırada karısının elinden yaralandığını iddia eden sanık koca, kendisini iterek balkona çıkan eşini atlamaya çalıştığını, onu tutup yardım istediğini, bir süre sonra ise düştüğünü öne sürdü.

Çok sevdiği eşini telefon rehberine "İçişleri Bakanım" olarak, karısının da kendisini "Kral" olarak kaydettiğini anlatan sanık, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tanık beyanlarını da göz önünde bulundurarak sanığı, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol hükümlerini uygulayarak tahliye etti.

Duruşma, Şubat 2026'ya ertelendi.

Nevşehir'de, 16 Mayıs'ta, yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin balkonundan düşen İpek Ö. hayatını kaybetmiş, kocası tutuklanmıştı.