Nevşehir'de Kızılırmak'ta boğulan kardeşlerin kimliği belirlendi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğularak hayatını kaybeden kardeşlerin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde meydana gelen olayda; serinlemek için ilçeden geçen Kızılırmak'a giren 8 ve 9 yaşlarındaki kardeşten bir süre sonra haber alınamadı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, ırmaktan çıkarılan cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kardeşlerin Galip E. (9) ve Hüseyin E. (8) oldukları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR