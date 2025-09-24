Haberler

Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Kadın Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin kenarında 51 yaşındaki Hatice S.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Kızılırmak'ta Hatice S.'nin (51) cansız bedeni bulundu.

Avanos ilçesi çevreyolu üzerinde bulunan Kızılırmak'ın kenarında yürüyenler, suda hareketsiz bir kişinin olduğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla suya giren ekipler, hareketsiz kişiyi kıyıya getirdi. Yapılan incelemede isminin Hatice S. olduğu belirlenen kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hatice S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
