Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Bot Alabora Oldu, Kaybolan Şahıs Aranıyor

Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde gezintiye çıkan bir kişi, botun alabora olması sonucu kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde gezintiye çıktıkları botun alabora olması sonucu kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Avanos ilçesinde meydana geldi. Kızılırmak Nehri'nde gezintiye çıkan Ahmet Özalp ve Yusuf Bozkuş'un bindiği şişme bot bir anda alabora oldu. Kıyıya kadar yüzen Ahmet Özalp, kıyıdaki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Yusuf Bozkuş ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Avanos Kaymakamı Olgun Öner yaptığı açıklamada, "Üzücü bir gün yaşıyoruz. Öğle saatlerinde ırmağa düşen iki çocuğumuzu kaybettik. Akşam saatlerinde de üzücü bir olayla karşılaştık. Arama kurtarma çalışmalarımız an itibarıyla devam ediyor. Konya'dan sualtı dalgıç polislerimiz olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarında dron de kullanıldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nehirde kaybolan Yusuf Bozkuş'u arama kurtarma çalışmaları sırasında gece görüşlü drondan da destek aldı. - NEVŞEHİR