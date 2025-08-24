Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Boğulma Tehlikesi: 3 Kişi Tedavi Altında
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı.
Nehrin Sarıhıdır köyü yakınlarında boğulma tehlikesi geçiren kişiler için ihbarda bulunuldu.
Olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bu esnada ırmağa giren bazı vatandaşlar, 3 kişiyi kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırılan 3 kişiden E.Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel