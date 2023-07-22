Nevşehir'de KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Kazalar

Nevşehir'de dikkatsiz davranan sürücülerin neden olduğu kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İlk kaza Balonlu kavşakta meydana gelirken, diğer bir kaza ise Niğde Kavşağında gerçekleşti. Kazalarda yaralanan olmazken, kaza anları KGYS kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de dikkatsiz davranan sürücüler kazalara neden olurken kaza anları da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

KGYS kameralarının kaydettiği ilk kaza Nevşehir-Ürgüp yolu Balonlu kavşakta meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan yola çıkmaya çalışan ticari taksi kazaya neden oldu. Bir diğer maddi hasarlı kaza ise Niğde Kavşağında meydana geldi. Kazada kontrolsüz şerit değiştiren otomobil yanında seyir eden başka otomobile çarptı.

Meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken, kaza anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarına saniye saniye yansıdı. - NEVŞEHİR