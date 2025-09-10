Haberler

Nevşehir'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: İki Sürücü Yaralandı

Nevşehir'de bir kavşakta çarpışan iki otomobil alev alırken, sürücüleri yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobil alev alırken, sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Boğaz Köyü Küme Evleri Caddesi'nde, sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen 50 ACP 765 plakalı otomobil ile 50 AY 198 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerden birinde çıkan alevlerin diğerine sıçraması üzerine iki araç da yandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iki sürücü ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
