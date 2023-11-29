Nevşehir'de Kargo Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Nevşehir merkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, internet üzerinden bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürün satanları dolandırdıkları belirlendi. Operasyon sonucunda 250'den fazla dolandırıcılık olayı tespit edildi ve yaklaşık 10 milyon lira değerinde gelir elde ettikleri ortaya çıktı.

NEVŞEHİR merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda, 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinden satışa sunulan bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma yalanıyla kargolatan ancak ürün geldikten sonra ödeme yapmayan dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Nevşehir merkezli Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 250'den fazla dolandırıcılık olayında, yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.