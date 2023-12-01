Nevşehir'de kargo dolandırıcılığı operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

NEVŞEHİR merkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinden satışa sunulan bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma yalanıyla kargolatan ancak ürün geldikten sonra ödeme yapmayan dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Nevşehir merkezli Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 250'den fazla dolandırıcılık olayında, yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Avanos adliyesinden genel görüntü

-Şüphelilerin polis eşliğinde Avanos adliye sarayına getirilişlerinden genel görüntü

Haber-Kamera Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR, (DHA)