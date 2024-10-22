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Nevşehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1'i Çocuk 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Nevşehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1'i Çocuk 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Nevşehir'in Boğazköy beldesinde, çadırın içinde yakılan mangaldan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir çocuk da dahil olmak üzere 4 kişi zehirlendi. Olay sonrası aile, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de çadırın içine koydukları mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Boğazköy'de tarım işçisi olarak çalışan Göktekin ailesi, akşam yemeği için yaktıkları mangalı ısınmak için çadırın içine aldı.

Bir süre sonra rahatsızlandıklarını fark eden aile üyelerinin yardım talebi üzerine çevredeki çadırlarda kalan diğer tarım işçileri durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hatice (50), Kadir (27), Mehmet (11) ve Ayaz (5) Göktekin'in karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Göktekin ailesinin tedavileri sürüyor.

Tarım işçilerinden Mehmet Ali Aktüy, ailenin yardımına ilk koşanlardan olduğunu belirterek, "Kendi çadırımdaydım bir ses duydum hemen komşunun çadırına koştum. Bayan bayılmıştı. Mangalı soba olmadığından çadırın içinde yakmışlar. Aile 7 kişiydi hastaneye dördünü getirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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