Nevşehir'de Kamyonetin Devrilmesi, Sürücü Yaralandı
Nevşehir'de Aksaray-Nevşehir kara yolu Aşiyan Kavşağı yakınlarında bir kamyonet devrildi. Sürücü Muhsin K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Muhsin K. idaresindeki 50 LE 891 plakalı kamyonet, Aksaray-Nevşehir kara yolu Aşiyan Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan Muhsin K, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.