Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Kamyonetin Devrilmesi, Sürücü Yaralandı

Nevşehir'de Kamyonetin Devrilmesi, Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de Aksaray-Nevşehir kara yolu Aşiyan Kavşağı yakınlarında bir kamyonet devrildi. Sürücü Muhsin K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Muhsin K. idaresindeki 50 LE 891 plakalı kamyonet, Aksaray-Nevşehir kara yolu Aşiyan Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Muhsin K, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler Aksaray 3-sayfa Sağlık Güncel

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya sesleniyor

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalışıyor

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalyaspor Fenerbahçe ik 11 açıklandı mı? Antalyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri nedir, Antalya maçında kim oynayacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karşıyaka, Bornova, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Casperlar çetesi nedir, lideri kimdir? Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, neden öldü? Isparta Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı kimdir? CANLI maç izle! (SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sivas Başakşehir maçı nereden izlenir? 28 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Boğa, Balık burcu yorumu! 28 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Sürat kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat kargo dağıtım saatleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });