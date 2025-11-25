Nevşehir'de Kamyonetin Arkasında İlerleyen Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem
Nevşehir'de jandarma, kamyonetin arkasına bağlanan motosikletle trafikte ilerleyen 2 sürücüye toplamda 8 bin 113 TL para cezası uyguladı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
NEVŞEHİR'de kamyonetin arkasına bağlanan motosiklet ile trafikte ilerleyen 2 sürücüye toplam 8 bin 113 TL para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Otoyol timleri, Ankara-Niğde yolu Derinkuyu-Kuyulu tatlar mevkisinde Ç.A. yönetimindeki 01 AFL 12 plakalı kamyonetin arkasına bağlanan bir motosikletin trafikte ilerlediğini tespit etti. Kamyonet ile motosikletin sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlendi. araştırma sonucunda 2 sürücüye toplam 8 bin 113 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonetin arkasına bağlanan motosiklet ve sürücüsünün trafikte ilerlediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel