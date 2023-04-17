Nevşehir'de Kadir Gecesi mesajları

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, bin aydan daha hayırlı olduğuna işaret edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Sevgi ve kardeşliğin pekişmesi ile yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi ramazan ayının son günlerinin yaşandığını, bu özel günlerin bayramla taçlanacağını kaydeden Becel, mesajına şöyle devam etti:

"İslam aleminde çok özel bir yeri olan Kadir Gecemiz, Kuran-ı Kerim'in nazil olmaya başlaması vesilesi ile ayrı bir öneme sahiptir. Bu mübarek geceyi idrak ederken zorda kalanları, yardıma ihtiyacı olanları düşünmek hepimize düşen büyük bir sorumluluktur. Tüm insanları derin manalarda düşünmeye ve değerlendirmeye yönlendiren bu gecenin, hepimizi yardımlaşma, bereket, dua, inanç, mutluluk ikliminde birleştirmesini temenni ediyorum."

Başkan Savran ise yayımladığı mesajında, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin mutluluğunun yaşandığını belirterek, "Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı kuşatmasını, yeryüzünde sağlık, barış ve huzurun artırmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.