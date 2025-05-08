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Nevşehir'de kadınlara yönelik gassal kursu düzenleniyor

Nevşehir'de kadınlara yönelik gassal kursu düzenleniyor
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Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik düzenlenen gassal kursunda yılın 4 ayında 200 kişi eğitim aldı.

Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik düzenlenen gassal kursunda yılın 4 ayında 200 kişi eğitim aldı.

Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde 3 yıldır düzenlenen ve toplam 32 saat süren kursta, cenazenin dini usullere göre yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Kurs eğitmeni Hayriye Çakıl, AA muhabirine, 2023'te 125, 2024'te 16, bu yıl ise 200 kadının sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Önceki yıllarda genellikle ilahiyat fakültesi öğrencileri ve mezunlarının başvurduğu kurslara artık her yaş ve meslek grubundan talep olduğunu anlatan Çakıl, şöyle konuştu:

"Son yıllarda artan olumsuz doğal afetler ve depremlerden sonra insanlarımız cenaze hizmetlerini öğrenmek istiyor. Önceden ev kadınları pek talep etmezken, şu anda bütün yaş gruplarından talep var. Bu bütün Müslümanların bilmesi gereken bir görev. Kursiyerlerimiz 'Artık yakınlarımızı kendimiz kefenlemek ve son görevimizi yapmak istiyoruz.' diyor. Sertifika almaya hak kazananlardan gassal olup meslek sahibi olanlar da oldu."

Kursiyerlerden 56 yaşındaki Ruşen Karataş da eğitimlerde daha önce bilmediği detayları öğrendiğini ifade ederek, "Önceden 'Kapı komşum vefat ediyor, akrabalarım gözümün önünde gidiyor, ben neden yardım edemiyorum?' diyerek hayıflanıyordum. Bu durum beni içten içe üzüntüye sevk ediyordu. Kefenlemeyi öğrenmek yeni nasip oldu. Cenaze yıkamayı da öğrendik." dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Melahat Renkli ise teoride öğrendiği bilgileri kursta pekiştirme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Renkli, "Mankene başörtüsünü örtüp, iplerini bağladığımızda ölümün ne olduğunu hissediyoruz. Ölüm hepimizin başına gelecek ama hazırlık yapmamız gerektiğinin farkına vardım. Kursta daha önce bilmediğim kısımları öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

Merkezde, gelen talepler doğrultusunda erkeklere yönelik de gassal kursu açılmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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