Haberler

Nevşehir'de Kadın, Kocasını ve Kız Kardeşini Bıçakla Yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de T.K. isimli kadın, evinde kocası N.K. ve kız kardeşi T.C. ile tartıştıktan sonra ikisini de bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, T.K. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayın ardından koca N.K. polisle çatışmaya girecekti.

Nevşehir'de bir kadın tartıştığı kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

Kent merkezine bağlı Göre beldesinde oturan T.K, evinde kocası N.K. ve kız kardeşi T.C. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.K, kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli T.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve eşinin adliyeye sevk edileceğini öğrenen koca N.K'nin üzerindeki pompalı tüfekle adliye çevresine gideceği bilgisini alan polis ekipleri bölgede önlem aldı.

Polis ekiplerince yakalanan N.K'nin aracında pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.