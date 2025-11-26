Nevşehir'de Kadın, Kocasını ve Kız Kardeşini Bıçakla Yaraladı

Nevşehir'de bir kadın tartıştığı kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

Kent merkezine bağlı Göre beldesinde oturan T.K, evinde kocası N.K. ve kız kardeşi T.C. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.K, kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli T.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve eşinin adliyeye sevk edileceğini öğrenen koca N.K'nin üzerindeki pompalı tüfekle adliye çevresine gideceği bilgisini alan polis ekipleri bölgede önlem aldı.

Polis ekiplerince yakalanan N.K'nin aracında pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.