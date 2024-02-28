Nevşehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Nevşehir'de jandarmanın kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarını önleme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonda, 174 paket kaçak sigara, 16 elektronik sigara ile 118 sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D. hakkında, "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet"ten adli işlem yapıldı.