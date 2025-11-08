Nevşehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

NEVŞEHİR'de keşfettikleri yer altı şehrinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı beldesi Camikebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Bölgede inceleme yapan ekipler, briketle kamufle edilen tünel girişi tespit etti. Tünelin içinde yapılan aramada; M.P. ve H.P., kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Öte yandan tünelde yapılan incelemede, Kapadokya bölgesinde turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinde olduğu gibi birbirlerine bağlantılı tüneller ve odalar tespit edildi.