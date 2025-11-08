Haberler

Nevşehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde kayıtlarda bulunmayan bir yer altı şehrinde kaçak kazı yapan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı beldesi Camikebir Mahallesi'nde keşfedilen tünelde define bulma amaçlı kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alanda inceleme yapan ekipler, briketle kamufle edilen tünel girişi tespit etti.

Tünelin içinde yapılan aramada, şüpheliler M.P. ve H.P. çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede, Kapadokya bölgesinde turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinde olduğu gibi birbirlerine bağlantılı tüneller ve odalar tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
500

