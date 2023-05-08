Nevşehir'de Jandarma Uzman Onbaşı'na çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'e ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Derviş Ahmet K. tutuklandı.

TUTUKLANDI

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'e (21) ehliyetsiz kullandığı otomobil ile çarparak şehit olmasına neden olan sürücü Derviş Ahmet K. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.