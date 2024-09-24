Nevşehir'de İsrail Protestosu: Kahve Zincirine Taşlı Saldırı
Nevşehir'de bir kahve zincirinin şubesine İsrail'i protesto etmek isteyen bir kişi taşlı saldırıda bulundu. Olay sonucu iş yerinin camları kırıldı ve masalar dağıtıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. O.B., İsrail'i protesto etmek amacıyla iş yerine taşlı saldırıda bulundu. O.B., camlarını kırarak içine girdiği iş yerinin masalarını dağıttı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.