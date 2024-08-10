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Nevşehir'de İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları protesto edildi

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Nevşehir'de İHH Gençlik Kolları tarafından düzenlenen protestoda vatandaşlar İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan grup, İsrail aleyhine slogan attı. Konuşmalarda İsrail'in saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı ve insani değerlerini koruyan ülkelerin harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Nevşehir'de bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İhh Nevşehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen protesto için vatandaşlar Alibey Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan grup İsrail aleyhine slogan attı.

İHH Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Berat Tural, İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail ordusuna açıktan destek veren firmalara yönelik boykotun tüm duyarlı insanlarca sürdürülmesi ve genişletilmesinin önemine değinen Tural, "İnancımızı kaybetmemek gibi mesuliyetimiz var. Yıkıldı Hayber, yıkılacak İsrail. Bu inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bir avuç vicdanlı Müslüman olarak tepkimizi ve refleksimizi kaybetmeyeceğiz. Katile katil, caniye cani demekten vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Tural, insani değerlerini koruyan tüm ülkelerin İsrail'in uyguladığı soykırımı sona erdirmek için vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Gençlik İsrail İHH Politika Güncel Haberler

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