Nevşehir'de İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları protesto edildi

Nevşehir'de bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İhh Nevşehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen protesto için vatandaşlar Alibey Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan grup İsrail aleyhine slogan attı.

İHH Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Berat Tural, İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail ordusuna açıktan destek veren firmalara yönelik boykotun tüm duyarlı insanlarca sürdürülmesi ve genişletilmesinin önemine değinen Tural, "İnancımızı kaybetmemek gibi mesuliyetimiz var. Yıkıldı Hayber, yıkılacak İsrail. Bu inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bir avuç vicdanlı Müslüman olarak tepkimizi ve refleksimizi kaybetmeyeceğiz. Katile katil, caniye cani demekten vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Tural, insani değerlerini koruyan tüm ülkelerin İsrail'in uyguladığı soykırımı sona erdirmek için vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.