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Nevşehir'de İsrail'in Filistinli mültecilere saldırısı protesto edildi

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Nevşehir'de, İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı protesto edildi. Nevşehir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen eylemde, İsrail'in şiddetini artırması ve sivilleri katletmesi kınandı.

Nevşehir'de, İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

Nevşehir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yadım Derneği tarafından Alibey Camisi önünde, İsrail'e tepki amacıyla eylem düzenlendi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine bir süre slogan attı.

Dernek Başkanı Baki Öncel, İsrail'in her geçen gün şiddetini artırdığı saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası baskıların artması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusunun çocuk, yaşlı ayrımı yapmaksızın sivilleri katletmeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Öncel, şöyle konuştu:

"Yaşanan bu işgal ve soykırım vicdan sahibi yürekleri kanatıyor. İsrail başta bölgemiz olmak üzere bütün dünyanın huzuruna kastediyor. Saldırılar sonucu 2 milyon sivil zorla göç ettirildi. Yaşanan soykırımı haber yapan 140'tan fazla gazeteci siyonistlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan İsrail'in anlayacağı tek dilin güç olduğu net şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Eğer durdurulmazlarsa daha büyük katliamlarla Gazze halkını yok etmeye hazırlanmaktadır."

Çeşitli ezgilerin seslendirildiği etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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