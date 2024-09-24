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Nevşehir'de İsrail'i Protesto Eden O.B. Kahve Zincirine Taşlı Saldırı Düzenledi

Nevşehir'de İsrail'i Protesto Eden O.B. Kahve Zincirine Taşlı Saldırı Düzenledi
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Nevşehir'de bir kahve zincirinin şubesinde İsrail'i protesto etmek isteyen O.B., iş yerine taşlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu camlar kırıldı ve masalar dağıtıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

NEVŞEHİR'de bir kahve zincirinin şubesi gelip, İsrail'i protesto etmek isteyen O.B., iş yerine taşlı saldırıda bulunup, masaları dağıttı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. O.B., İsrail'i protesto etmek amacıyla iş yerine taşlı saldırıda bulundu. O.B., camlarını kırarak içine girdiği iş yerinin masalarını dağıttı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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