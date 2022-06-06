İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki iş yerinin kapısını zorlayarak açan şüpheliler, içeriye girdi. İş yerindeki çok sayıda tekel ürününü çalarak kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarında yüzlerini kapatan üç kişinin marketin kapısını sert cisimle zorlayarak açtıkları, ardından da kolilerdeki malzemeleri dışarıya taşıdıkları görülüyor. AA / Güncel Güncel Haberler

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