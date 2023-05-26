Nevşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Nevşehir'deki bir araç tamir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerindeki üç araçta hasar meydana geldi. Olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.