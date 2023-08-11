Nevşehir'de İş Makinesi Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde bir iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından cansız bedeni bulunan operatörün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.
Beldede bir firmada pomza üretiminde çalışan operatör M.T'nin kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın altında kalan M.T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, M.T'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
İncelemenin ardından cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel