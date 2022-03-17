Nevşehir'de internetten kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de internetten kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de internetten kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de internetten kaçak içki sattığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de internetten kaçak içki sattığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.T. ve H.A'nın internetten kaçak içki sattığını belirledi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

İkametlerdeki aramada, birer litrelik şişelerde 33 kaçak viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Nevşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title