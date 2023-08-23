Nevşehir'de İnşaat İş Kazası: 2 İşçinin Ölümüyle Sonuçlanan Olayda 3 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İnşaat sorumlusu, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı olan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.