Nevşehir'de İnşaat İş Kazası: 2 İşçinin Ölümüyle Sonuçlanan Olayda 3 Kişi Tutuklandı
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Nevşehir'de bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İnşaat sorumlusu, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı olan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Nevşehir'de bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatında meydana gelen iş kazasının ardından gözaltına alınan inşaat sorumlusu Numan Y, şantiye şefi Ahmet U. ve iş güvenliği uzmanı İbrahim D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün inşaattaki çalışma sırasında binanın dış cephesindeki iskele çökmüş, işçilerden A.K. (18), A.İ. (47) ve G.E. yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K. ile A.İ. hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, sorumlulukları olduğu gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alınmıştı.